Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der B 51

Bitburg (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B 51 bei Bitburg ein Verkehrsunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 19jährige Autofahrerin verlor auf der Auffahrt zur B 51 von der Neuerburger Straße die Kontrolle über ihren Wagen und kam auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Der PKW der junge Fahrerin kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeuggespann. In der Folge stieß das Gespann gegen einen anderen, entgegenkommenden PKW. Ein viertes Fahrzeug konnte im Bereich der Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig abbremsen und musste in den Straßengraben gelenkt werden, um einen Zusammenstoß mit den verunfallten Wagen zu verhindern. Es wurden drei Personen bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und von Kräften des Rettungsdienstes versorgt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000EUR. Die B 51 war kurzfristig voll gesperrt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass einer der beteiligten Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

