Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in stillgelegtes Sägewerk

Northeim (ots)

37186 Moringen, Methestraße, stillgelegtes Sägewerk

Moringen (La) - Im Zeitraum von Mittwoch, dem 13. November 2019, gegen 16.00 Uhr und Samstag, dem 16. November 2019, gegen 10.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Holztür Zutritt zu einem stillgelegten Sägewerk in der Methestraße. Dabei entwendeten diese Kettensägen und diverse Arbeitswerkzeuge im Wert von etwa 8000,-EUR.

Zeugen, die In dem benannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0551/7005-0 mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

