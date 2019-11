Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Parfümerie

Uslar (ots)

Uslar (He) Am 17.11.2019, gegen 05:36 Uhr, verschafften sich zwei männliche und unbekannte Täter, durch das Einschlagen des Glaseinsatzes der Eingangstür, Zugang zu einer hiesigen Parfümerie. Im Verkaufsraum wurden mehrere Parfümflaschen in einem Wert von schätzungsweise 2000 Euro entwendet. Anschließend flohen die Täter in Richtung Neustädter Platz. Eine anschließende Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Bei sachdienlichen Hinweisen zum Sachverhalt kontaktieren sie bitte das Polizeikommissariat Uslar unter der Telefonnummer 05571-926000

