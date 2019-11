Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar/Schönhagen (He) Am 16.11.2019, gegen 16:20 Uhr, befuhr eine männliche Person mit seinem Pkw die B 241 in Richtung Lauenförde. Ausgangs einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab. In einem dortigen Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und mittels RTW dem Krankenhaus Höxter zugeführt. Der Pkw erlitt Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell