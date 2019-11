Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Göttinger Straße in Höhe Am Martinsgraben, Freitag, 15. November 2019, 22:20 Uhr,

Northeim (Gro)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei telefonisch mit, dass ein vor ihm fahrender Pkw auf der Bundesstr. 3 von Nörten-Hardenberg in Richtung Northeim in "Schlangenlinien" fahre und dabei auch auf die Gegenfahrbahn gerate. Der Pkw, ein Ford Mondeo, konnte durch die Polizei in Northeim angehalten werden. Bei dem Pkw - Führer, einem 35-jährigen Northeimer, wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Daher wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des 35-jährigen sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

