Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Laderampen von Anhänger entwendet

Bad Bertrich (ots)

Im Zeitraum vom 14.01.20, 09.00 Uhr bis 24.01.20, 12.00 Uhr wurden in Bad Bertrich, Kurfürstenstraße von einem Anhänger, welcher auf dem Parkplatz eines ehemaligen Busunternehmens abgestellt war, die beiden Laderampen entwendet. Es dürfte davon auszugehen sein, dass die Rampen von dem Tieflader abgeschraubt und anschließend in ein größeres Fahrzeug verladen wurden, mit welchem die Täter vom Tatort geflüchtet sind. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Zell.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0

pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell