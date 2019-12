Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Pferd vorsätzlich verletzt, Widerstand gegen Polizeibeamte, kleiner Brand, Raub

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Pferd angegangen und schwer verletzt

Ein bislang noch unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Pferdehof in Ortsrandslage von Pfullingen heimgesucht. Aus bislang völlig ungeklärten Gründen hat der Täter dort ein Pferd mit einem Messer angegangen und hierbei schwer verletzt. Das blutende Tier wurde am Samstagmittag von der Besitzerin gefunden und daraufhin von einem verständigten Tierarzt behandelt. Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt das Polizeirevier Pfullingen unter der Tel.: 07121/99180 entgegen.

Metzingen (RT): Unfall mit Verletzten auf der B28

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 zwischen Metzingen und Bad Urach sind am Samstagabend, kurz vor 20 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 72-jähriger Fahrzeuglenker stand mit seinem Pkw Smart in der Nothaltebucht, vor der Abfahrt Neuhausen. Von dort fuhr er auf die B28 in Fahrtrichtung Bad Urach an. Hierbei übersah er den 22-jährigen Fahrzeuglenker, welcher mit seinem VW Golf auf der B28 in gleicher Richtung unterwegs war. Durch die Kollision wurden der Fahrer des VW Golf, sowie seine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die junge Frau musste in eine nahegelegene Klinik verbracht werden. Das Fahrzeug kam durch den Aufprall auf der Gegenspur zum Stehen, weshalb während der Unfallaufnahme die Bundesstraße komplett gesperrt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 30 000 Euro und mussten abgeschleppt werden.

Esslingen (ES): Missglückter Ausparkversuch endete tragisch

Am Samstagvormittag, gegen 11:35 Uhr, ist eine 51-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alleenstraße im Industriegebiet Esslingen-Zell, bei einem Ausparkversuch schwer verletzt worden. Die Smart-Lenkerin fuhr zunächst ein Stück rückwärts und kollidierte dabei mit dem linken Heckbereich gegen eine niedrige Kunststoffbegrenzungsmauer an einem dort befindlichen Imbiss-Wagen. Nachfolgend fuhr sie ein Stück korrigierend nach vorne. Nachdem sie dann den Rückwärtsgang einlegte, öffnete sie die Fahrertür und beugte sich mit dem Blick nach hinten gewendet aus dem Fahrzeug. In diesem Moment verwechselte sie wohl das Gas- mit dem Bremspedal, worauf ihr Fahrzeug stark in rückwärtiger Richtung beschleunigte. Im weiteren Verlauf prallte die teilgeöffnete Fahrertür gegen die Außenkante des Imbisses, wodurch die Fahrertür wieder nach innen gedrückt und der Kopf der 51-Jährigen hierbei zwischen der Aussenkante der Fahrertür und der Karosserie eingeklemmt wurde. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde sie, nachdem sie kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, durch Passanten aus ihrer lebensbedrohlichen Lage befreit. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Schwerverletzte durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Smart, sowie am Imbisswagen, entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Bei der Schadensbegutachten durch Polizei und dem Einsatzleiter der Feuerwehr Esslingen, wurde an dem Imbiss-Stand eine verbogene Gasleitung festgestellt, worauf dessen Weiterbetrieb bis auf Weiteres untersagt wurde.

Esslingen (ES): Beide haben GRÜN gesehen....

Zeugen eines Verkehrsunfalles, welcher sich am Samstagbend, gegen 17.55 Uhr, auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke ereignete, sucht nun das Polizeirevier Esslingen unter Tel. 0711/3990-0. Ein 55-jähriger Mercedes-Lenker bog von der Linksabbiegespur der B10-Ausfahrt Esslingen-Mettingen/Weil nach links auf die Hanns-Martin-Schleyer-Brücke in Richtung ES-Weil abbiegen. Laut eigenen Angaben bog er bei Grünlicht ab. Im gleichen Moment passierte aus Mettingen kommend eine 70-jährige Esslingerin mit ihrem Pkw Suzuki den Kreuzungsbereich, worauf es zur Kollision kam. Auch diese habe Grünlicht an der für Sie geltenden Ampel gesehen.An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschanden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Neuffen (ES): 50-Jähriger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Samstagmittag gegen 12:20 Uhr kam es in Neuffen, Bergstraße zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW die Bergstraße von der Hauptstraße kommend und hielt auf Höhe eines Geldinstitutes entgegen der Fahrtrichtung auf einem parallel zur Fahrbahn verlaufendem Stellplatz an. Im Anschluss begab sich der Fahrer zum Heck seines Fahrzeuges, um aus dem Kofferraum einige Gegenstände auszuladen. Eine 79-jährige Renault-Lenkerin befuhr die Bergstraße in Richtung Hauptstraße und fuhr zunächst an dem Pkw VW vorbei, um im Anschluss rückwärts vor dem Pkw VW einzuparken. Beim rückwärtigen Einparken übersieht die 79-Jährige den am Kofferraum stehenden 50-Jährigen und klemmte diesen zwischen den beiden Fahrzeugen ein. Hierbei erlitt der 50-Jährige schwere Verletzungen im Beinbereich und wurde nach notärztlicher Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden an den beiden Pkw beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Gomaringen (TÜ): Betrunkener randaliert und leistet Widerstand

Ein aggressiver Betrunkener hat am Samstagnachmittag in seiner Wohnung randaliert und bei der anschließenden Gewahrsamsnahme zwei Polizisten verletzt. Die Wohnungsinhaberin rief gegen 14:00 Uhr die Polizei zur Hilfe, weil ihr Mieter lauthals herumschrie und die Einrichtung der Wohnung demolierte. Dabei soll er unter anderem mit einem Stuhl auf das Küchenmobiliar eingeschlagen haben. Der eingesetzten Streifenbesatzung gegenüber verhielt sich der polizeibekannte 34-Jährige aggressiv und uneinsichtig, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Dennoch wehrte er sich gegen das Anlegen der Handschließen derart heftig, dass beide Beamte leicht verletzt und deren Ausrüstung beschädigt wurde. Nachdem er überwältigt werden konnte versah er die Polizisten zudem mit nicht zitierfähigen Beleidigungen. Auf der Dienststelle musste der Gomaringer anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und verbrachte die nächsten Stunden in der Gewahrsamszelle. Eine Überprüfung des Atemalkohols ergab zuvor einen Wert von über 2 Promille. Gegen ihn wird Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Die beiden Polizeibeamten konnten nach erster Versorgung der Verletzungen ihren Dienst fortsetzen.

Tübingen (TÜ): Feuerwehreinsatz - 1 Leichtverletzter - Zeugenaufruf

Leicht verletzt wurde ein 39-jähriger am Samstagabend gegen 21:15 Uhr im Cezanneweg. Aus bislang ungeklärter Ursache fing auf der Terrasse eines Wohnhauses ein Stuhl zu brennen an. Ein Bewohner wurde auf den Brand aufmerksam und begann mit den Löscharbeiten. Durch die verständigte Feuerwehr, die mit 3 Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort war, wurde der Brand vollständig gelöscht. Durch das Einatmen des Rauches wurde der 39-jährige leicht verletzt und wurde von dem verständigten Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden ist auf Grund des schnellen Eingreifens eher gering. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Das Polizeirevier Tübingen sucht nun Zeugen, die sich unter Tel. 07071/9728660 melden sollen.

Tübingen (TÜ): Körperverletzung und Mütze geraubt

Leicht verletzt wurde ein 23-jähriger am Sonntagmorgen gegen 04:50 Uhr in der Österbergstraße. Der 23-jährige lief die Treppen in der Österbergstraße in Richtung Stauffenbergstraße entlang als ihm plötzlich drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren den Weg versperrten. Diese beleidigten ihn mit mehreren Schimpfwörtern. Als der Geschädigte sich entfernen wollte, wurde er von einem der Täter ins Gesicht geschlagen. Daraufhin flüchtete der 23-jährige, wurde durch die Männer aber verfolgt und eingeholt. Er wurde durch die Täter mehrfach in Bauch und Gesicht geschlagen. Eine getragene Mütze, die einer Tübinger Burschenschaft zuzuordnen ist, wurde dem Geschädigten vom Kopf genommen. Als Zeugen hinzukamen, flüchteten die Täter. Eine Behandlung des Opfers vor Ort war nicht erforderlich. Die getragene Mütze wurde von den Tätern offensichtlich mitgenommen.

Rückfragen bitte an:



Michael Christner - Tel. 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell