Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - Streifenwagen beschädigt und geflüchtet

Neuried (ots)

Sozusagen `in eigener Sache´ ermittelt nun das Verkehrskommissariat Offenburg nach einer Unfallflucht vom vergangenen Freitag in Neuried-Ichenheim. Der Streifenwagen des Polizeipostens Neuried war zwischen 10 Uhr und 12 Uhr in der Hauptstraße vor dem Rathaus Ichenheim abgestellt, als ein unbekannter Fahrzeugführer das Polizeiauto beim Ein- oder Ausparken beschädigte. Ohne sich um den Unfallschaden von 2.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Hinweise zum möglichen Verursacher werden unter der Telefonnummer 0781 21-4200 entgegengenommen.

/rs

