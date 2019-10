Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bei Verfolgung verunfallt

Kehl (ots)

Einer Kehler Polizeistreife fiel am Montagabend gegen 18 Uhr ein Motorradfahrer auf, der im Zusammenhang mit den Raubdelikten am Nachmittag im Bereich Kinzigstraße / Läger kontrolliert werden sollte. Die Beamten nahmen unter Blaulicht die Verfolgung auf, nachdem der unbekannte Fahrzeugführer keine Anstalten machte anzuhalten. Dieser beschleunigte und versuchte durch riskante Fahrmanöver in Richtung Hafengebiet zu flüchten. Am Kreisverkehr Hafenstraße /Carl-Benz-Straße bremste der Unbekannte abrupt und bog in die Hafenzufahrt Ost, in Richtung Graudenzer Straße, ein. Beim Versuch dem Zweirad weiter zu folgen, kam der Streifenwagen von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Fahrbahnteiler und prallte auf einen vor dem Kreisverkehr wartenden Lkw. Der Motorradfahrer konnte sich dadurch in unbekannte Richtung entfernen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, zurück blieb jedoch ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro. Wer Hinweise zum Verfolgten oder selbst durch den Motorradfahrer gefährdet wurde, wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 zu melden. /ar

