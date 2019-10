Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten, B 33 - Bei Fahrstreifenwechsel übersehen

Berghaupten (ots)

Zu einem Unfall auf der B 33, Höhe Berghaupten, kam es am Montagmorgen gegen 11:00 Uhr. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer soll nach bisherigen Erkenntnissen beim Fahrstreifenwechsel in Richtung Offenburg, den rechts neben ihm fahrenden Opel eines 65-Jährigen übersehen und dann touchiert haben. Dieser kam ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Die Bundesstraße musste daraufhin kurzfristig gesperrt werden, bis das Unfallauto geborgen werden konnte. Beamte des Polizeipostens Gengenbach haben den Unfall aufgenommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

