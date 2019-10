Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Beim Abbiegen übersehen

Hausach (ots)

Glücklicherweise ist lediglich ein Sachschaden von rund 9.000 Euro die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag, bei dem niemand verletzt wurde. Der Fahrer eines Skoda wollte gegen 14 Uhr von der Straße `In den Brachfeldern` nach links in die Eisenbahnstraße abbiegen, als er den von rechts kommenden Mercedes-Fahrer vermutlich übersehen hat. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme. /ma

