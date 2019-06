Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartenhecke gerät in Brand

Northeim (ots)

Northeim, Matthias-Grünewald-Straße - Dienstag, 25.06.2019, 14.55 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 14.55 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Matthias-Grünewald-Straße eine Grundstückshecke in Brand. Die Hecke brannte auf einer Länge von ca. 10 Metern. Bis zum Eintreffen der Northeimer Feuerwehr griff das Feuer aufgrund der Trockenheit rasch auf nahestehende Bäume und Koniferen über. Dem schnellen Eingreifen der Northeimer Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Brand sich nur auf einer Fläche von ca. 40 qm entfalten konnte. Durch die Hitzeentwicklung entstand an zwei am Straßenrand stehenden Autos ein Sachschaden von insgesamt ca. 600 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell