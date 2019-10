Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gut gesichert

Baden-Baden (ots)

Ein Sicherheitsglas und der auslösende Alarm schlugen am frühen Montag scheinbar ungebetene Besucher in der Güterbahnhofstraße in die Flucht. Unbekannte versuchten offensichtlich durch das Einschlagen einer Scheibe in die Räumlichkeiten einer dort ansässigen Firma zu gelangen. Das Glas hielt stand und ein auslösender Alarm schlug die mutmaßlichen Langfinger offenbar anschließend in die Flucht. Der entstandene Sachschadenbeläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos haben die Ermittlungen zu den Unbekannten aufgenommen. /ma

