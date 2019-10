Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Beim Anfahren übersehen

Baden-Baden (ots)

Der Fahrer eines BMW wollte am Montagmittag gerade wieder von einem Parkplatz an der Ooser Bahnhof Straße auf die Fahrbahn fahren, als er hierbei vermutlich einen herannahenden Vespa-Lenker übersehen hat. Der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte gegen 13 Uhr dazu, dass der 41 Jahre alte Zweirad-Lenker stürzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an Vespa und BMW belaufen sich auf rund 3.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell