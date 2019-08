Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Diebstähle aus Fahrzeugen

Bramsche (ots)

In der Nacht zu Freitag gerieten zwei Fahrzeuge ins Visier unbekannter Täter. In der Maschstraße machten sie sich zwischen 22.30 (Donnerstag) und 08 Uhr (Freitag) an einem grauen Skoda Fabia zu schaffen, der in einer Garage abgestellt worden war. Aus dem Auto entwendeten die Diebe zwei Brillen und Schlüssel. In der Hauptstraße trieben der oder die Täter zwischen 01 und 07 Uhr ihr Unwesen. Aus einem schwarzen Toyota Avensis, der unter einem Carport stand, stahlen sie zwei gepackte Koffer. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

