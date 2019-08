Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - Erneuter Einbruch in die Schule

Bippen (ots)

Zwischen Donnerstagabend 23.45 Uhr und Mitternacht stiegen Unbekannte erneut in die Grundschule an der Dalumer Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus einem Raum einen PC, Lautsprecher und eine Musikanlage. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439 9690 entgegen.

