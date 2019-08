Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Unfallflucht auf der Bielefelder Straße

Hilter (ots)

Donnerstag ereignete sich gegen 17.25 Uhr eine Unfallflucht auf der Bielefelder Straße / Höhe Heggenweg. Ein 50-jähriger Mann war mit einem Pedelec auf dem Radweg der Bielefelder Straße in Richtung Osnabrücker Straße unterwegs. Eine unbekannte Frau mit einem weißen Pkw wollte rückwärts von einem Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren. Der Radfahrer mußte stark abbremsen und stürzte, dabei verletzte er sich. Die unbekannte Frau setzte nach einem kurzen Wortwechsel ihre Fahrt fort. Sie soll über 50 Jahre alt sein und kurze blonde Haare haben. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Dissen, 05421 921390.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell