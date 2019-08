Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrräder im Stadtteil Schinkel gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Franz-Lenz-Straße entwendeten Unbekannte am Dienstag zwei Fahrräder. In der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr machten sie sich an dem Schloss eines E-Mountainbikes der Marke Scott, Modell E-Genius, zu schaffen. Das 29-Zoll-Rad (Farbe grey-orange) stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes und war an dem Unterstand für Einkaufswagen angeschlossen worden. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich zwischen 20 und 20.10 Uhr vor einem Discounter. Dabei erbeuteten der oder die Täter ein braunes (glänzend) Damentrekkingrad der Marke Rehberg, Modell TX 31. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

