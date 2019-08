Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Georgsmarienhütte (ots)

Ein 25-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 22.40 Uhr mit einem Ford Focus die Sutthauser Straße in Richtung Sutthausen. Als er in die Straße Im Loh abbiegen wollte, kam ihm auf seiner Fahrspur ein unbekannter Radfahrer entgegen. Um nicht mit dem Mann zusammenzustoßen, wich der Ford-Fahrer aus und kollidierte mit einer Verkehrsinsel und einem Straßenschild. Dabei wurde die Ölwanne des Pkw beschädigt und es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Der Zweiradfahrer, der ca. Mitte 20 Jahre alt und ohne Licht unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen des Unfalls, aber auch den Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

