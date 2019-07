Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Ins Heck eines Lkw gefahren

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Donnerstag auf der A7 bei Langenau.

Gegen 5.45 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Audi auf der A7 in Richtung Kempten. Vor ihm fuhr auf dem rechten Fahrstreifen ein 53-Jähriger mit seinem Sattelzug. Den wollte der Audi Fahrer überholen. Beim Ausscheren knallte er in das Heck des Renault Lkw. Der Audi geriet ins Schleudern und blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Lkw Fahrer konnte gefahrlos auf dem Seitenstreifen anhalten. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrer des Audi leicht. Seine 46-Jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten beide Verletzte in Krankenhäuser. In dem Audi befanden sich noch vier weitere Personen. Die blieben unverletzt. Der Audi und der Sattelauflieger waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Warum der Audi in das Heck des Aufliegers fuhr ist noch unklar. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Durch den Unfall musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

