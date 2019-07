Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb nehmen Telefone mit

Zwei Ulmer sind am Donnerstag in Ulm bestohlen worden.

Ein 50-Jähriger hatte gegen 17 Uhr sein Auto in der Frauenstraße geparkt. Angesichts der Hitze ließ er die Fenster offen. Im Auto lag sein Telefon. Das schnappte sich in den folgenden fünf Viertelstunden ein Dieb und verschwand unerkannt. Kurz nach 18 Uhr war eine 23-Jährige in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße. Ihr Telefon hatte sie in die hintere Hosentasche gesteckt. Daraus nahm es ein Dieb, ohne dass die Frau das bemerkte. Erst später stellte sie den Diebstahl fest. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) und rät zur Vorsicht. Die Ermittler empfehlen, stets das Auto abzuschließen und keine Wertsachen darin zu lassen. Außerdem sollen Wertsachen nur in die Innentaschen der Kleidung gesteckt werden, damit niemand Zugriff hat. Denn Taschendiebe kennen viele Tricks.

Mehr Tipps und Hinweise gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

