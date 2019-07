Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Presse läuft heiß

Erheblicher Schaden forderte ein Brand am Donnerstag in Dornstadt.

Ulm (ots)

Auf einem Feld in Dornstadt ging gegen 16.30 Uhr eine Ballenpresse in Flammen auf. Die Flammen griffen schnell auf die gepressten Strohballen und das Feld über. Der 30-jährige Fahrer konnte sich noch in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen. Die löschte die Ballen, einen Teil des Stoppelfeldes und die Maschinen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den Maschinen und der Ernte schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt, was zu dem Brand geführt hat.

