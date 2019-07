Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Gutenzell - Nach Kollision gegen Bäume geprallt

Zwei Personen verletzten sich bei einem Unfall am Donnerstag bei Gutenzell.

Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 23-Jähriger auf der Straße von Schwendi in Richtung Gutenzell. Auf einer Geraden verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam nach links auf die Gegenspur und streifte einen Mazda. Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Sie prallten gegen die Bäume. Der 23-Jährige verletzte sich dabei schwer und war im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Audifahrer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Mazdafahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 51-Jährige kam ebenfalls in eine Klinik. Beide Autos nahm der Abschlepper mit. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf 6.000 Euro. Warum der 23-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ist noch unklar. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen.

