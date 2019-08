Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Hochwertiges Fahrrad bei Bergrennen gestohlen

Hilter (ots)

Während des Bergrennens entwendeten Unbekannte am Sonntag ein orangefarbenes Herrenrad des Herstellers BMC Switzerland, Modell Trailfox. Das 29-Zoll-Rad stand zwischen 16 und 20 Uhr in der Straße Alt Uphöfen am Rand eines Maisfeldes, als sich der oder die Täter daran zu schaffen machten und das Fahrrad mitnahmen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05421/921390 bei der Polizei in Dissen.

