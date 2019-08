Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unbekannte stehlen Wasserrohre und fluten den Keller

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zu Donnerstag gelangten Unbekannte auf das Gelände eines nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Anwesens in der Straße Am Möllersfeld. Sie verschafften sich Zutritt zum Gebäude, gelangten in den Keller und demontierten diverse Wasserrohre, so dass unkontrolliert Wasser in den Keller lief. Außerdem stahlen sie aus den Räumen Werkzeuge. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in GMH unter 05401 879500 entgegen.

