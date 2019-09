Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: - Alufelgen abgeschraubt - Kennzeichen und Crossrad geklaut - berauschte Unfallfahrer - Gymnasiumtür beschädigt -

Friedberg (ots)

--

Butzbach: Reifen von Benz geklaut -

Mit einem Reifensatz im Wert von rund 4.000 Euro machten sich Diebe in der Philipp-Reis-Straße auf und davon. Zwischen Mittwochabend (18.09.2019) und Donnerstagmorgen (19.09.2019) schraubten sie auf dem Gelände eines Autohauses von einer grauen C-Klasse die Alus ab und bockten den Benz auf Pflastersteine auf. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen, die zur genannten Zeit auf dem Gelände beobachteten wurden, nimmt die Polizei in Butzbach unter Tel.: (06033) 70430 entgegen.

Butzbach: Kennzeichen verschwunden -

Am Mittwochnachmittag (18.09.2019) ließen Kennzeichendiebe die Nummernschilder K - AT 3030 eines IVECO Lkw mitgehen. Der Laster parkte in der Otto-Hahn-Straße in Höhe der Hausnummer 4. Zeugen, die die Diebe zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Nummernschilder machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06033) 70430 bei der Polizei in Butzbach zu melden.

Büdingen-Eckartshausen: Berauscht Unfall gebaut und abgehauen -

Mit einer Blutentnahme und Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht endete der gestrige Abend (19.09.2019) für einen 30-jährigen Autofahrer. Der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende VW-Fahrer war gegen 22.20 Uhr auf der Marienborner Straße unterwegs. Dort prallte er mit seinem "Up!" gegen einen geparkten Polo und machte sich gleich aus dem Staub. Am Ortsausgang Richtung Himbach endete die Flucht. Sein Wagen war so stark beschädigt, dass er stehen bleiben musste. Da er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen ihn Polizisten pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 0,88 Promille. Die Blechschäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf mindestens 8.000 Euro. Der Unfallfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, außerdem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher.

Nidda: Vandalen am Gymnasium -

In der Nacht von Donnerstag (19.09.2019) auf Freitag (20.09.2019) trieben sich Vandalen auf dem Gelände des Niddaer Gymnasiums herum. Zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr beschädigten die Täter das Glas des Haupteinganges. Offensichtlich schleuderten die Täter mehrfach einen Gullideckel oder ähnliches gegen die Scheibe. Hierdurch blieben auch Schäden an dem vor der Tür eingelassenen Gitterrost sowie an zwei Bodenplatten zurück. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf zirka 500 Euro. Hinweise zu den Vandalen oder zu Personen, die sich in der genannten Zeit auf dem Gelände aufhielten, nehmen die Ermittler der Polizei Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Friedberg: Crossrad geklaut -

In der Heinrich-Busold-Straße schnappten sich Fahrraddiebe ein schwarz-neongrünes Crossbike. Das rund 1.200 Euro teure Rad vom Hersteller "Cube" stand zwischen Mittwochabend (18.09.2019) und Donnerstagmorgen (19.09.2019) festgeschlossen in einem Vorgarten. Die Täter knackten das Schloss und brachten das Bike in Sicherheit. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Crossrades nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Karben-Rendel: Promilleunfall ohne Führerschein -

Ein Unfall in der Klein-Karbener-Straße entlarvte gestern Abend (19.09.2019) einen Promillefahrer. Gegen 18.40 Uhr wollte der 52-Jährige mit seinem Smart von Karben kommend in die Jahnstraße abbiegen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer. Er fuhr weiter bis in den Bornwiesenweg und blieb dort stehen. Als eine Streife der Vilbeler Ordnungshüter eintraf, saß er augenscheinlich betrunken in seinem Wagen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Unfallfahrers und brachte ihn anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Friedberger Krankenhaus. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Zudem hat der Karbener derzeit keine Fahrerlaubnis. Angaben zu den Sachschäden können momentan noch nicht gemacht werden. Den Promillefahrer erwarten Strafen wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Guido Rehr, Pressesprecher

