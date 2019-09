Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Winterreifen in Dauernheim gestohlen ++ Passat in Friedberg verkratzt ++ Trekkingrad in Dortelweil geklaut ++ Feldstein bei Rodheim auf der Straße ++ u.a.

Friedberg (ots)

Trekkingrad gestohlen

Bad Vilbel: Am Bahnhaltepunkte im Weizesweg in Dortelweil stellte eine Vilbelerin am Samstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, am Fahrradständer ihr schwarz-blau-grünes Decathlon Trekkingrad ab und verschloss es mit einem Spiralschloss. Als sie um 13.30 Uhr zurückkehrte, fehlte von ihrem 300 Euro teuren Fahrrad jede Spur. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Trekkingrades.

*

Passat verkratzt

Friedberg: Auf etwa 2500 Euro beläuft sich der Schaden, den ein Unbekannter am Mittwoch, zwischen 14.30 und 17 Uhr, in der Königsberger Straße an einem dort abgestellten grauen VW Passat anrichtete. Der Täter verkratzte den Lack des VW auf der gesamten Fahrer- und Beifahrerseite. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Täter.

*

Audi angefahren

Limeshain: Am braunen Berg in Himbach beschädigte ein Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren am Mittwoch einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi A6 und richtete an dessen Fahrzeugfront auf der Fahrerseite einen Schaden von rund 2500 Euro an. Nur kurz hatte der Fahrzeugnutzer den Audi zwischen 11.30 und 11.40 Uhr dort abgestellt. Um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Winterreifen geklaut

Ranstadt: Zwei komplette Sätze Winterräder entwendeten Diebe zwischen 20 Uhr am Dienstag und 18 Uhr am Mittwoch Am Hollerfeld in Dauernheim aus einem Schuppen. Damit machten sie Beute im Wert von rund 1300 Euro. Die Tür des Schuppens hebelten die Täter auf und konnten so an die Räder gelangen. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Feldstein auf der Fahrbahn

Rosbach: Auf der Landstraße 3057 zwischen Friedrichsdorf und Rodheim kollidierte eine 47-jährige Rosbacherin am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr mit einem Feldstein, der auf der Fahrbahn lag und dem sie mit ihrem Audi nicht mehr ausweichen konnte. Wie der etwa 30cm große Feldstein auf die Straße gelangte, dazu bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

