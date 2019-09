Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe stehlen Schuluhr von Hauswand

Hille (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte eine festinstallierte Hofschuluhr in Hille gestohlen. Dafür mussten sie in großer Höhe aktiv werden.

Für den Diebstahl suchten die Täter im Zeitraum von Freitag bis Montag nach ersten Ermittlungserkenntnissen das Gelände der Gemeinschaftsgrundschule Hille in der Schlandorfstraße auf. Dort entfernten die Unbekannten vermutlich mit Hilfe einer Leiter die in etwa sechs Meter Höhe fest an der Hauswand der zum Schulhof gelegenen Gebäudeseite montierte Uhr des Herstellers Bürk Mobatime.

Hinweise zu den Tätern bitte an Telefon (0571) 88660.

