POL-WE: Bankautomat in Bad Nauheim gesprengt

Polizei bittet um Mithilfe

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Ein Geldautomat der Commerzbank in der Ludwigstraße rückte heute in den frühen Morgenstunden (20.09.2019) in den Fokus unbekannter Automatenaufsprenger.

Die Täter leiteten ein bisher unbekanntes Gas in den Automaten ein und zündeten gegen 02.00 Uhr das Gemisch. Die Explosion beschädigte das Gerät sowie den Innenraum der Filiale. Die Täter griffen sich Bargeld in nicht bekannter Höhe. Angaben zu den Sachschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

Ein Zeuge beobachtete, wie die Täter mit einer dunklen Audi mit höher Geschwindigkeit über die Ludwigstraße in Richtung B3 flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Täter in der Ludwigstraße beobachtet? - Wem sind vor der Explosion Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? - Wer hat den schnell fahrenden Audi nach 02.00 Uhr beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Guido Rehr, Pressesprecher

