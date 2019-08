Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei nimmt Berufsfeuerwehrmann fest

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Am Freitagmorgen, den 09.08.2019 gegen 10:00 Uhr nahmen Beamte der Bundespolizei einen 35-jährigen Mann am Frankfurter Hauptbahnhof fest. Der Mann hatte zuerst eine Streife der Bahnsicherheit angegriffen und beleidigt. Im weiteren Verlauf trat und beleidigte der Berufsfeuerwehrmann auch einen Bundespolizisten. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,73 Promille. Die Bundespolizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Bundespolizist ist weiter dienstfähig.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit

Marvin Binge

Telefon: 069-130145-1010

E-Mail: bpoli.frankfurtm.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell