Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Frontal mit Straßenlaterne kollidiert

Ein 19-jähriger Fahrer eines Peugeot ist am frühen Samstagmorgen, gegen 01.10 Uhr, in der Einmündung In Laisen/Siemensstraße von der nassen Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte der Pkw frontal im Kurvenbereich mit einer Straßenlaterne, wobei sämtliche Airbags im Fahrzeug ausgelöst wurden. Der Fahrer blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Pkw und der Straßenlaterne beträgt circa 11 000 Euro. Das völlig zerstörte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe war die Feuerwehr Reutlingen im Einsatz.

Walddorfhäslach (RT): Schwerer Unfall mit sechs Verletzten

Sechs Verletzte und 12 000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der B 464 ereignet hat. Ein 73-jähriger VW-Fahrer wollte gegen 15.10 Uhr von der B 464 auf die B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem aus Gniebel entgegenkommenden Pkw BMW, der von einem 25-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurden im VW der Fahrer leicht und die Beifahrerin schwer verletzt. Drei Insassen im BMW zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein vierter Mitfahrer wurde jedoch schwer verletzt. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme örtlich umgeleitet.

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Am Freitagnachmittag ist es in Pliensauvorstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen, nachdem die Fahrerin eines Pkw auf eine vorfahrtsberechtige Straße eingefahren war. Die 71-jährige Fahrerin eines Pkw Volvo wollte um 14.45 Uhr vom Recyclinghof kommend nach links auf die Hohenheimer Straße in Fahrtrichtung Ostfildern abbiegen. Dabei übersah sie eine 44-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz, die von Ostfildern kommend in Fahrtrichtung Esslingen unterwegs war. Bei der Kollision wurde die 71-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 12 000 Euro.

Neuhausen (ES): Einbruch in Wohn-/Geschäftshaus

Am Freitagabend ist ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Gebäude in der Bahnhofstraße eingedrungen. Der Täter gelangte in die Wohn- und Geschäftsräume, indem er ein Fenster aufhebelte. Die Wohnungsinhaber bemerkten den Einbruch bei ihrer Rückkehr gegen 21.00 Uhr und verständigten sofort die Polizei. Da zunächst vermutet wurde, dass sich der Täter noch im Gebäude oder in der Nähe befindet, kam neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der Einbrecher konnte nicht angetroffen werden, die Fahndung in der Umgebung verlief ergebnislos. Im Gebäude konnte festgestellt werden, dass der Eindringling sämtliche Räume und Behältnisse durchsucht hatte. Zudem hatte er versucht, einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Der Einbrecher entwendete schließlich Schmuck und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Rückfragen bitte an:



Gerd Aigner

Tel.: 07121/942-2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell