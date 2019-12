Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Bei Rot über die Ampel

Eine Verletzte und 13.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der Neckarstraße ereignet hat. Die 61-jährige Fahrerin eines VW up! war dort gegen 11.15 Uhr aus Richtung Maillestraße kommend in Richtung Plochinger Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Katharinenstraße missachtete sie das für sie geltende Rotlicht, weshalb es zur Kollision mit einem von links kommenden Klein-Lkw eines 49-Jährigen kam, der die Neckarstraße geradeaus überqueren wollte. Mit leichten Verletzungen wurde die Unfallverursacherin vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. (ak)

Rottenburg (TÜ): Ins Schleudern geraten und überschlagen

Schwere Verletzungen hat sich ein 29-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag zugezogen. Der Mann befuhr gegen 9.30 Uhr mit seinem Klein-Lkw die K 6938 von Oberndorf herkommend in Richtung Wendelsheim. Im Verlauf einer leichten Linkskurve brach nach derzeitigem Ermittlungsstand das Heck des Fahrzeugs aus, wodurch der Wagen ins Schleudern geriet. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in einem angrenzenden Acker und blieb auf den Rädern stehen. Ein Rettungswagen brachte den 29-jährigen Fahrer zur stationären Behandlung in eine Klinik. Ein entgegenkommender, 34 Jahre alter BMW-Fahrer, der wegen der Gefahrensituation eine Vollbremsung eingeleitet hatte, verletzte sich dabei leicht. Der Mann wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am Klein-Lkw beläuft sich der entstandene Totalschaden auf rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (mr)

