Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Armaturendiebstahl: Wasserschaden in Mehrfamilienhaus

Minden (ots)

Unbekannte haben sich am Montagmorgen unerlaubt Zutritt in eine leerstehende Wohnung in der Albrechtstraße verschafft und dort diverse Armaturen entwendet. Dies hatte einen unkontrollierten Wasseraustritt zur Folge.

Die Täter betraten nach ersten Erkenntnissen die nicht verschlossene leerstehende Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und schraubten dort sämtliche Armaturen und Wasserhähne ab, bevor sie vom Tatort flüchteten. Bedingt durch den schnellen Wasseraustritt drang das Wasser durch die Geschoßdecken der darunterliegenden Wohnungen, sodass die Zufuhr gestoppt werden musste. Auch Kräfte der Feuerwehr waren am Einsatzgeschehen beteiligt.

Hinweise zum Verursacher bitte unter Telefon (0571) 88660.

