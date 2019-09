Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall in Blasheim: Opel-Fahrerin will Notarztwagen Platz machen

Lübbecke, Preußisch Oldendorf (ots)

Bei dem Versuch, einem mit Blaulicht und Martinshorn herannahende Notarztwagen schnell Platz zu machen, ist es in Blasheim auf der Hauptstraße (B 65) am frühen Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Dabei erlitt ein 53-jähriger Rollerfahrer aus Preußisch Oldendorf leichte Verletzungen.

Eine 58-jährige Opel-Fahrerin aus Lübbecke war gegen 13.45 Uhr auf der Bundesstraße in westlicher Richtung unterwegs, als sich der Notarztwagen von hinten näherte. In ihren Bemühungen, dem Einsatzwagen freie Bahn zu schaffen, lenkte sie ihren Kleinwagen in Höhe der Einmündung "Zur Tiefen Fuhr" nach links in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende Rollerfahrer machte daraufhin eine Vollbremsung, wodurch sein Zweirad auf der nassen Straße wegrutschte und der 53-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es laut Polizei nicht.

Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs stoppte sofort und er sowie eine Notärztin kümmerten sich umgehend um die Versorgung des 53-Jährigen. Anschließend kam der Preußisch Oldendorfer mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

