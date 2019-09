POL-MI: Unbekannte hinterlassen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Waldstück

Polizei Minden-Lübbecke

Unbekannte hinterlassen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Waldstück

Stemwede

Kriminelle haben am Wochenende in Stemwede einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand entfernt und diesen aufgebrochen. Anschließend fand sich das Gerät in einem Waldstück wieder.

Am Montagmorgen erhielt die Polizeileitstelle Kenntnis über einen an einem kleinen Waldstück unweit der Straße "Hinterm Teich" nördlich der Landesgrenze zu Niedersachsen aufgefundenen rot-weißen Zigarettenautomaten. Nach Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass Kriminelle diesen aufgeflext und daraus die Zigaretten sowie das Bargeld entwendet hatten.

Durch die Gerätenummer konnte die Hauswand eines leerstehenden Asia-Imbisses in der Haldemer Straße als ursprünglicher Aufstellort ermittelt werden. Von hier war das Gerät am frühen Samstagmorgen, möglichweise gegen vier Uhr, von der Wand gestohlen und in das Waldstück verbracht worden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

