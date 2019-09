Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Thuja in Flammen

Die Feuerwehr löschte am Donnerstag einen Brand in Gerstetten.

Gegen 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Teckstraße aus. Dort stand eine Thuja-Hecke in Flammen. Die Rettungskräfte hatten das Feuer schnell gelöscht. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 40-Jähriger mit einem Abflammgerät Unkraut vernichtet und dabei die Hecke in Brand gesetzt haben.

