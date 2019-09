Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim /Steinheim - Einbrecher auf Tour

Mittwoch oder Donnerstag standen drei Wohnhäuser in Steinheim und Heidenheim im Fokus von Einbrechern.

Ulm (ots)

Zwischen 23.30 und 6.30 Uhr suchte ein Einbrecher in Schnaitheim nach Beute. Der Unbekannte ging zu einem Haus in der Königsbronner Straße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, soll er ein Fenster aufgedrückt haben. Das soll nicht verschlossen gewesen sein. Im Innern suchte der Täter überall nach Beute. Auch in Schränken und Schubläden wühlte er. Der Unbekannte fand Schmuck und Geld. Das machte er zu seiner Beute.

Zwischen 23 und 5 Uhr war der Einbrecher in Steinheim. Dort ging er in die Kappelstraße. An einem Haus scheiterte der Unbekannte an einem gekippten Fenster. Er zog ohne Beute wieder von dannen. Aus einem anderen Wohnhaus nahm der Einbrecher einen Safe mit. Er kam durch ein Fenster in das Gebäude. Ob das verschlossen war, wissen die Beamten noch nicht. Die Polizei (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter. Dabei prüfen sie auch, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen.

Jeder kann einen Teil zu seiner Sicherheit beitragen, wenn er diese Tipps beachte:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.

Einbruchschutz könne auch durch Nachbarschaftshilfe ermöglicht werden:

- Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. - Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Achten Sie auf Fremde im Haus oder beim Nachbarn und sprechen Sie sie an. - Verschließen Sie in Mehrfamilienhäusern die Keller- und Bodentüren. - Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, Alarm) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei übe Notruf 110.

++++1769451 1774869 1774635

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell