POL-UL: (BC) Unlingen - Festnahme nach Einbruch

Die Polizei hat am Donnerstag einen Einbrecher in Unlingen festgenommen.

Eine Zeugin rief gegen 20 Uhr die Polizei. Sie habe von einem Bekannten mitbekommen, dass drei Männer in einen Betrieb in der Göffinger Straße eingebrochen seien. Auch ein Fahrzeug stehe in der Nähe. Die Polizei kam und suchte im Firmenareal nach den Dieben. Nach kurzer Zeit stellte sich einer der Täter. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn zum Polizeirevier. Nach seinen Komplizen suchten mehrere Polizeistreifen, Polizeihunde und ein Hubschrauber. Sie konnten die Diebe aber nicht finden. Ermittlungen ergaben, dass die Täter über einen Zaun in das Areal stiegen. Anschließend nahmen sie Elektroschrott aus Containern. Bevor sie den wegbringen konnten, kam die Polizei. Der festgenommene 27-Jährige sieht jetzt einer Anzeige entgegen. Er kam wieder auf freien Fuß. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Verhalten der Zeugin lobt die Polizei. Sie hätte überlegt gehandelt und so Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

