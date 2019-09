Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Lonsee - Motorradfahrer stürzt bei Wildunfall

Ein Zusammenstoß mit einem Reh forderte am Donnerstag bei Lonsee einen Schwerverletzten.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei der 71-Jährige gegen 19.45 Uhr in einer Gruppe unterwegs gewesen. Mit den Motorrädern fuhren sie von Radelstetten in Richtung Oppingen. Von rechts habe ein Reh die Fahrbahn gekreuzt. Das erfasste der Senior mit seiner BMW, worauf er stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Motorrad rutschte in Richtung Gegenfahrbahn, verkantete und kam wieder zurück. Ein Honda-Fahrer kollidierte mit dem Motorrad, worauf der 69-jährige Fahrer rechts in einem Graben stecken blieb. Er blieb unverletzt. Die beiden Motorräder wurden abgeschleppt. Die Polizei (Tel, 07335/96260) schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Ein Jagdpächter der zugleich auch Ersthelfer war, entsorgte das Reh. Angehörige der umliegenden Feuerwehren reinigten die Fahrbahn.

Hinweis der Polizei: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen.

