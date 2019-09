Polizei Essen

POL-E: Essen: Dackel mit gesundem Hundeverstand nimmt Reißaus von unfallflüchtigem Herrchen - 1. Folgemeldung - Unfallflucht aufgeklärt

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Die Unfallflucht von Freitag (27. September, 5:55 Uhr) in Kettwig, wir berichteten am selbigen Tag, ist aufgeklärt. Bei dem flüchtigen Autofahrer handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus dem Saalekreis. Dieser soll am Freitagmorgen gegen 5:55 Uhr in Kettwig gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sein. Anschließend ließ er seinen Hund aus dem Auto und floh von der Unfallstelle. Kurze Zeit später (gegen 7 Uhr) fuhr er auf der A40 in Richtung Venlo kurz vor der Ausfahrt Homberg in die Leitplanken. Dort ließ der Mann sein Auto mit laufendem Motor stehen, lief zum Rhein und stieg ins Wasser. Unter der Rheinbrücke Neuenkamp konnte der unterkühlte Mann aus dem Wasser gerettet und anschließend in ärztliche Betreuung übergeben werden.

Die Dackeldame, die nach der Unfallflucht durch die Essener Polizei ans Tierheim übergeben wurde, wird schnellstmöglich von Angehörigen nach Hause geholt./ SyC

