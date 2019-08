Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Aufmerksame Nachbarn verhindern Diebstahl

Schwalmtal-Amern (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 02.30 Uhr, bemerkten zwei Anwohner der Bahnstraße zwei verdächtige Personen, die sich im Auto einer Nachbarin befanden und dieses augenscheinlich durchsuchten. Als die Zeugen die beiden ansprachen, flüchteten diese. Einsatzkräfte der Polizei fahndeten nach den Tatverdächtigen und konnten diese in der näheren Umgebung antreffen. Dabei handelt es sich um zwei 31 und 24 Jahre alte Männer aus Schwalmtal. Erste Ermittlungen auf der Bahnstraße ergaben, dass das Auto unverschlossen war. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. /wg (1011)

