Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Rennradfahrer wird durch abbiegenden Pkw verletzt

Nettetal-Schaag (ots)

Am Dienstag, gegen 09.10 Uhr, fuhr eine 41-jährige Autofahrerin aus Schaag auf der Boisheimer Straße in Schaag aus Richtung Kirche in Richtung Hubertusplatz. Als sie dorthin abbog, übersah sie einen 45-jährigen Rennradfahrer aus Viersen, der ihr aus Richtung Boisheim entgegen kam. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen. Der Fahrradhelm, den der Viersener trug, verhinderte möglicherweise schlimmere Verletzungen. Dennoch wurde der Rennradfahrer bei dem Unfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1010)

