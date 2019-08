Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Dienstag gegen Mitternacht beobachtete eine Anwohnerin der Gladbacher Straße einen Mann, der sich über einen Zeitraum von knapp einer Stunde dort aufhielt und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der Mann hatte sich entkleidet und auch versucht, ein Gespräch mit der Melderin zu beginnen. Leider informierte die Melderin die Polizei erst, als der Exhibitionist sich entfernt hatte. Der Mann war etwa 20-25 Jahre alt, hatte eine untersetzte Statur und dunkelblondes Haar. Vielleicht ist er auch andernorts auffällig geworden? Hinweise bitte an das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell