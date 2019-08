Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zusammenstoß im Kreisverkehr - Radfahrerin leicht verletzt

Viersen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 71-jährige Radfahrerin aus Viersen beim Zusammenstoß mit einem Pkw am Kreisverkehr Burgstraße/Lindenstraße. Die Seniorin radelte am Montag um 11:40 Uhr ordnungsgemäß auf dem Fahrradweg, der vorfahrtsberechtigt mit roter Markierung vor dem Kreisverkehr über die Burgstraße führt. Eine 80-jährige Autofahrerin aus Viersen wollte von der Burgstraße aus in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei offensichtlich die Radfahrerin, die durch die Kollision stürzte. Die Radfahrerin trug keinen Helm./ah

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell