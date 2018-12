POL-MFR: (1833) Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Nürnberg (ots) - Heute Morgen (11.12.2018) kam es in der Nürnberger Oststadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fußgänger wurde dabei angefahren und schwer verletzt.

Nach aktueller Erkenntnislage überquerte der Fußgänger - ein älterer Herr - gegen 07:15 Uhr die Rollnerstraße an der Kreuzung Wilderstraße/Friedenstraße. Dabei erfasste ihn ein Chevrolet, der von einer 51-jährigen Frau in Richtung Nordring gesteuert wurde. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich dabei u.a. schwere Kopfverletzungen zu. Ein herbeigerufener Notarzt veranlasste nach Erstbehandlung die unverzügliche Einlieferung in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Derzeit (08:00 Uhr) ist die Rollnerstraße in Richtung Nordring für den Verkehr gesperrt. Polizeibeamte leiten entsprechend um.

Die Unfallaufnahme übernahm die Verkehrspolizei Nürnberg.

