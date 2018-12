POL-MFR: (1811) Unbekannter setzte Pkw in Brand - Zeugen gesucht

Roth (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitag (07.12.2018) hat ein bislang unbekannter Täter einen Pkw in Roth in Brand gesetzt. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Schwabach bitten um Zeugenhinweise.

Gegen 04:45 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung über einen brennenden Pkw in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Rover war auf einem Privatparkplatz abgestellt und mit einer Wetterschutzplane bedeckt. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Auch ein Opel Vectra, der neben dem Rover abgestellt war, wurde von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 20.000 Euro geschätzt.

Brandermittler der Kriminalpolizei Schwabach haben Fahrzeug und Brandort begutachtet. Aufgrund der Spurenlage gehen die Beamten von einem vorsätzlich gelegten Brand aus und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Michael Konrad/n

