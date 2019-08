Polizei Dortmund

POL-DO: Rabiater Radfahrer zersplittert mit Fäusten die Windschutzscheibe eines Unfallgegners und flüchtet durch "Schweinetunnel"

Nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw am Montag (19.8.) auf der Weißenburger Straße in der Dortmunder Nordstadt reagierte ein Radfahrer ausgesprochen aggressiv. Er beschädigte die Windschutzscheibe eines Autos und flüchtete. Der Polizei liegen bereits wichtige Aussagen vor, aber sie sucht weitere Zeugen, die den geflüchteten Radfahrer identifizieren können.

Mehrere Zeugen beobachteten um 19.05 Uhr, wie der mit hohem Tempo über einen Gehweg fahrende Mann sein Rad zunächst auf die Fahrbahn der Weißenburger Straße lenkte. Dabei stieß er an der Ecke Gronaustraße gegen den Außenspiegel eines 31-jährigen Ford-Fahrers aus Lünen.

Beobachten konnten die Zeugen ebenfalls, wie der Unbekannte einige Sekunden später mit Fäusten so stark auf die Windschutzscheibe des Fords einschlug, dass diese splitterte. Anschließend fuhr der Mann über die Gronaustraße in Richtung Norden davon. Ein Zeuge verfolgte den Radfahrer, verlor ihn aber aus den Augen, als dieser von der Gronaustraße aus in eine Unterführung (Volksmund: "Schweinetunnel") abbog. Eine Fahndung der Polizei im Nahbereich führte ebenfalls nicht auf die Spur des Mannes.

Täterbeschreibung: Mann, grüne Jacke, dunkelgrünes Fahrrad. Hinweise an die Polizeiwache Nord unter Tel. 0231/132 2321

