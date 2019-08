Polizei Dortmund

POL-DO: Auto stößt mit Stadtbahn zusammen - ein Leichtverletzter

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0953

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (20.8.) gegen 16.40 Uhr auf der Bornstraße ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Sein Wagen war mit der Stadtbahn kollidiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand der 79-Jährige aus Wietzen (Niedersachsen) mit seinem Pkw am rechten Fahrbahnrand der Bornstraße in Richtung Norden - etwa in Höhe der Hausnummer 291. Als er nach links in die Eisenstraße abbiegen wollte, übersah er aus bislang ungeklärter Ursache offenbar die in Richtung Norden fahrende Stadtbahn. Deren 44-jähriger Fahrer leitete noch eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Der 79-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Nach ambulanter Behandlung vor Ort konnte er jedoch wieder entlassen werden.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Süden über die Osterfeldstraße abgeleitet. In Richtung Norden lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

