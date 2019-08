Polizei Dortmund

POL-DO: Nach über 20 Taten - Mutmaßliche Pkw-Aufbrecher festgenommen

Dortmund (ots)

Die Dortmunder Polizei hat am heutigen Mittwochmorgen (21. August) zwei junge Männer in Körne festgenommen. Die beiden 22-Jährigen stehen im Verdacht, in der heutigen Nacht über 20 Autos aufgebrochen zu haben.

Demnach meldete sich ein erster Zeuge gegen 6 Uhr bei der Dortmunder Polizei. Er konnte beobachten, wie zwei Männer offenbar gerade ein Auto in der Düsterstraße aufbrachen. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Am Bertholdshof. Während die Fahndung nach den Verdächtigen auf Hochtouren lief, meldeten sich weitere Bürger über den Polizeinotruf. Die Zahl der aufgebrochenen Fahrzeuge wuchs dabei stetig in die Höhe. Wenige Minuten später konnte ein weiterer Zeuge die beiden Verdächtigen in der Heilbronner Straße erneut auf frischer Tat beobachten. Die Männer flüchteten erneut, konnten jedoch wenig später im Bereich des Mannheimplatzes von der Polizei festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der beiden 22-jährigen Dortmunder fanden die Polizisten verschiedenes Diebesgut und einen Nothammer. Sie sind bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten und sollen am morgigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Bislang stellten die Beamten über 20 beschädigte Fahrzeuge fest. Zumeist wurden die Dreieckfenster der Autos eingeschlagen. Die Tatorte befinden sich hauptsächlich im Bereich der östlichen Innenstadt, Wambel und Körne.

