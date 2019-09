Polizei Essen

POL-E: Essen: 28-jähriger Mann randaliert auf Hochzeitsfeier und leistet Widerstand gegen Festnahme

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Ein 28-jähriger Kamener randalierte am Samstagabend (28. September) gegen 22:45 Uhr auf einer Hochzeitsfeier am Stadtgarten. Der Mann griff offenbar mehrere Hochzeitsgäste an und beschimpfte sie. Anschließend setzte er sich in sein Auto und randalierte dort weiter. Einer der Hochzeitsgäste verschloss daraufhin den Wagen von außen und händigte den zu Hilfe gerufenen Polizisten den Schlüssel aus.

Als diese den Wagen öffnen wollten, löste der 28-Jährige die Handbremse, das Auto rollte daraufhin auf ein vor ihm parkendes Fahrzeug. Anschließend stieg der 28-jährige Mann aus und ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Nur mit erheblichem Widerstand konnte der Mann überwältigt und ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Dort verbrachte er die Nacht, bevor er am nächsten Morgen entlassen wurde./ SyC

